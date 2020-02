No se las roben: colocarán nuevas letras turísticas de Xalapa, en Los Lagos

El alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, confirmó la llegada de las nuevas letras para la Capital del Estado, las cuales ya pudieron ser observadas por ciudadanos y serán colocadas en el parque Los Lagos.



"La idea es colocarlas cerca de Los Lagos, no recuerdo la cifra de lo que se invirtió, no es mucho", dijo.



El primer Edil dio a conocer que dicho letrero contará con iluminación, esperando que sea del gusto de todos los xalapeños y de los visitantes.



"Tendremos un evento especial para ese propósito, son más grandes, son más vistosas y espero que sean del gusto de todos".



Cabe recordar que, en el mes de abril, la ciudad amaneció con las tradicionales letras turísticas de "XALAPA", las cuales se colocan en municipios con algunas imágenes emblemáticas de su identidad.



Para algunos habitantes, estas letras causaron burla y a otros agrado, hecho que provocó diversas reacciones en redes sociales, pues éstas tienen los colores verde, blanco y rojo con el lema de este gobierno municipal: "Florece Xalapa".



Posteriormente, en agosto, unos sujetos se robaron la "X" del letrero oficial que se encuentra en el parque Juárez, acción que ocasionó que transeúntes se colocaron en la letra faltante para tomarse fotografías, suceso que trascendió en medios nacionales.



Hace un par de semanas, también desapareció la "L", aunque no se confirmó que fuera robada, pues horas después fue regresada a su lugar.