No se militarizarán puertos, garantiza Marina; va contra corrupción en sector

La Secretaría de Martina-Armada de México (SEMAR) garantizó que no se militarizarán las áreas marítimas que están a su cargo, como los puertos y las escuelas náuticas mercantes, asegurando además que “desterrarán” la corrupción en sectores como aduanas y administraciones portuarias.



Durante la conmemoración del Día de la Marina Nacional en la ciudad de Veracruz, José Rafael Ojeda Durán, explicó que irán contra los malos manejos de todo aquello que por derecho pertenece a los mexicanos, “de ninguna manera militarizando dicho sector”.



“A la sociedad mexicana: no hay ni habrá militarización de los puertos ni en las escuelas náuticas, mucho menos en la educación náutica”, dijo.



Asimismo, ante la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, adelantó cambios en las Administraciones Portuarias Integrales y reiteró que trabajarán en mejorar la educación naútica.



“Al sector náutico: habrá cambios sustentables para fortalecer la educación náutica bajo el mando de marinos náuticos exclusivamente, habrá cambios también en las Administraciones Portuarias Integrales a fin de eficientar su operatividad.



“Por el lado de las aduanas, nos comprometemos a llevar una administración libre de corrupción y desde luego muy eficiente y eficaz y no va a afectar al comercio exterior”, dijo.



De igual modo, dejó en claro que las y los marinos náuticos navales son profesionales y altamente preparados para enfrentar las tareas.



“Las y los marinos náuticos y navales somos personas profesionales y altamente preparadas para enfrentar estas tareas, no somos improvisados, (...) nos comprometemos a fortalecer el sector”, dijo.