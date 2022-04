No se mueve el conflicto por Sierra Alta de Coatepec

Aunque un juez de control ordenó a autoridades en Veracruz devolver a sus propietarios los predios invadidos por la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), hasta la fecha la Fiscalía General del Estado sigue incumpliendo el mandato de la autoridad jurisdiccional.“El plazo concedido para ello se venció y estamos en espera de que las autoridades judiciales y el Ministerio Público hagan cumplir tal determinación”, informaron los afectados a través de un comunicado.Cabe señalar que se trata de los terrenos ocupados en la zona conocida como Jinicuil Manso del municipio de Coatepec y los ciudadanos que se dicen legítimos propietarios de las tierras afirman que fueron invadidas por compromisos de carácter político-electoral.Expusieron que el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal, así como el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal rechazaron amparar a integrantes de la CIOAC contra la vinculación a proceso, por su probable participación en el delito de despojo.“Los terrenos que, actualmente, mantienen despojados integrantes de la CIOAC, nos pertenecen; tienen dueños, somos nosotros, y tenemos las escrituras que lo avalan”, afirmaron los ciudadanos en su mensaje.Insistieron en que, desde hace más de 2 años, los integrantes de la CIOAC decidieron invadir sus propiedades bajo el argumento de que son "terrenos nacionales" y con una constancia de posesión falsificada, supuestamente expedida por la autoridad municipal de Coatepec, consiguiendo la orden de un deslinde por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).“Es imprescindible precisar que resulta absolutamente falso que quienes nos invadieron hayan estado en posesión de tales predios desde 1976. Sobre la falsificación de la referida constancia, se desahoga ya un proceso penal”, indicó.Este lunes los integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) cerraron la calle exigiendo una audiencia con el gobernador, Cuitláhuac García, asegurando que no hay registros que avalen a algún propietario."Hay antecedentes registrales desde 1976 de que no existía un dueño, por lo tanto, pertenecían al conglomerado de terrenos nacionales", aseguró su líder Ramón González Gómez.Los ciudadanos replicaron que los integrantes de la CIOAC se encuentran vinculados a proceso por parte de un juez de control, determinación que fue ratificada por un juez federal y un Tribunal Colegiado de Circuito, que declaró improcedente su recurso de revisión.“En tales circunstancias, la juez de control -en la Resolución de fecha 8 de abril de 2022- ordenó que nos restituyeran los predios que nos invadieron. El plazo concedido para ello se venció y estamos en espera de que las autoridades judiciales y el Ministerio Público hagan cumplir tal determinación”.Agregaron que no se puede pasar por alto que el despojo de sus propiedades se llevó a cabo en el contexto de los compromisos de carácter político-electoral que el gobierno fincó con los dirigentes de la CIOAC.“Consideramos pertinente advertir, además, que las pretensiones de los invasores representan un peligro inminente a la ecología de Coatepec y Xalapa, dado que las intenciones de crear una mancha urbana para satisfacer a quienes delinquen atentarían contra el abastecimiento de agua de por lo menos dos municipios, uno de ellos, la capital del Estado”.