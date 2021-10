No se mueve el Tren Ligero para Xalapa; no hay ni proyecto ejecutivo

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que el proyecto de Tren Ligero en Xalapa y la región sigue sin concretarse, reiterando que su administración no respaldará ninguna obra que no pueda concluirse antes de 2024.“Vamos a esperar, vamos a esperar. Es que no queremos iniciar nada que no se vaya a terminar, es decir, que dejemos inconcluso”, declaró el Ejecutivo en su conferencia de prensa matutina de este miércoles.López Obrador añadió que todavía no hay un proyecto ejecutivo para comenzar esta obra que a nivel estatal trata de impulsar el gobernador Cuitláhuac García.“Nos va a llevar un tiempo pero estamos viendo esto con Cuitláhuac para ver si podemos tener el proyecto y que podamos terminar de hacer el tren”, agregó.A inicios de mes, en Huayacocotla, el Presidente también declaró que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez debe señalar lo procedente respecto de la construcción.- ¿Puede ser que se descarte la obra?, se le cuestionó al Ejecutivo federal sobre dicha obra planteada por el actual Gobierno veracruzano desde 2019.“No sabemos, hay que verlo con Cuitláhuac”, respondió López Obrador en alusión el mandatario veracruzano.De acuerdo con García Jiménez, la obra contempla dos fases: La primera será de 17.2 kilómetros y abarcaría desde Banderilla al Velódromo de Xalapa y la segunda fase del Velódromo a Coatepec.Este 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público consideró más de 31 millones de pesos para los estudios del Tren Ligero de Xalapa, aunque hasta la primera quincena de septiembre no se habían asignado los recursos.En la conferencia, López Obrador también garantizó que buscará la forma de apoyar la zona norte de Veracruz y al municipio de Poza Rica a través del presidente municipal electo Fernando Remes: “No vamos a dejarlos”, aseveró.