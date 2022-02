No se pagan favores al TEV; se analizará si necesita más dinero: Gobernador

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, negó que se otorgue una ampliación presupuestal al Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) como pago por aprobar resoluciones en favor de su gobierno y del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), pues afirmó que es respetuoso de ese órgano del cual desconoce sus procesos.Durante conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo expresó que se analizará si se justifica la solicitud de ampliación para que la autorice el Congreso.Este viernes, desde Palacio de Gobierno, el mandatario veracruzano explicó que el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, le mencionó que el Tribunal señala la necesidad de recursos ante las elecciones extraordinarias que se llevarán a cabo este año.Por lo anterior, el Ejecutivo del Estado dejó en claro que se analizará si es que se justifica la petición del TEV, para posteriormente hacer la petición ante el Congreso local que es quien debe autorizar esta ampliación.“En efecto le hicieron llegar al Secretario de Finanzas la petición, la tienen que formular bien y justificar, en su momento se analizará, el Congreso lo determinará. Me comenta el Secretario de Finanzas que el tema es la repetición de estas cuatro elecciones municipales, que podrían escalar a los tribunales, entonces fuera de presupuesto las tienen que absorber”, apuntó.En ese sentido, reiteró que si se justifica esta ampliación se solicitará la autorización de la Legislatura, por lo que eso dependerá de la necesidad que plantee el organismo.“Eso no tiene nada que ver con sus resoluciones, yo ni estoy enterado qué son. Nosotros analizaremos, si lo justifican veremos, también pueden hacer ahorros, así le hizo el OPLE. Que justifiquen y cuando eso sea veré, porque yo tengo que solicitarlo”.Cabe mencionar que en el Congreso del Estado de Veracruz circuló un dictamen en el cual se autorizaba la ampliación del presupuesto del Tribunal por 10 millones de pesos y para lo cual citarían expresamente para votarlo a un periodo extraordinario, no obstante y a decir del mandatario estatal, aún se analizará esta petición de ampliación presupuestal para el TEV.