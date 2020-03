No se pagará a Testigos Sociales en licitaciones de Gobierno, establece Contraloría

La Contraloría General del Estado reformó diversas disposiciones del acuerdo por el que se regula la participación de los Testigos Sociales en los procedimientos de contratación a través de licitaciones públicas que realicen las dependencias y entidades de la administración pública estatal, para dejar especificado que esa figura es de carácter honorífico por lo que no recibirá retribución alguna.



Mercedes Santoyo Domínguez, titular de la dependencia, señaló el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019–2024, tiene como principal objetivo el bienestar de lo público, lo privado y lo social, haciendo alusión que debido al deterioro político económico de gobiernos anteriores, quizás el presupuesto en los primeros años golpee fuertemente la posibilidad de alcanzar programas innovadores, sin embargo no impediría que de manera ordenada, se logre superar tal evento y se consiga una correcta distribución de los recursos financieros. En este rubro, la austeridad y el combate a la corrupción servirán para frenar el deterioro social y la desigualdad que han dañado el desarrollo social.



Agregó que ante la situación política, económica y social que prevalece en la entidad y apegada a las normas y lineamientos legales establecidos, surge la necesidad de establecer la figura de Testigo Social con carácter de honorífico, desempeñando las funciones y atribuciones por normatividad aplicable le han sido designadas.



Recordó que el 7 de junio de 2018, se publicó el Acuerdo por el que se regula la participación de los Testigos Sociales en los procedimientos de contratación a través de licitaciones públicas que realicen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal; emitido por el Contralor General del Estado que se encontraba en funciones.



“Es de tomar en consideración que no se ha establecido la implementación a lo señalado en el artículo cuarto transitorio del Acuerdo por el que se regula la participación de los Testigos Sociales en los procedimientos de contratación a través de licitaciones públicas que realicen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal; esto en relación a la elaboración de un tabulador que regule las cuotas que les serán cubiertas a los Testigos Sociales, por lo que al día de hoy no reciben contraprestación por su participación, como tal, se desprende que no hay afectación alguna a su ingreso actual”.