No se permitirá que la 4T “debilite a la oposición”: PRI

El PRI no permitirá que el Gobierno de Veracruz siga “debilitando a la oposición”, afirmó la diputada local y coordinadora del grupo legislativo del tricolor en el Congreso del Estado, Anilú Ingram Vallines.Esto en respuesta a la iniciativa del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para reducir a la mitad el financiamiento de los partidos políticos nacionales con presencia en la entidad.Al respecto, la legisladora priísta dijo que su partido no está en contra del recorte al financiamiento público, sino que es necesario conocer a qué se destinará el ahorro que se pretende establecer.“Queremos conocer la iniciativa. ¿A dónde, cómo, bajo qué esquemas de transparencia (se destinará el dinero ahorrado)?”, cuestionó.Sin embargo, señaló que el Revolucionario Institucional siempre ha estado en disposición al diálogo, del debate, pero no del debilitamiento a la oposición.“No significa que el PRI no (vaya a dialogar); sí va a ver para dónde se va a ir ese dinero, qué se va a hacer, cuál es el esquema”, sostuvo.Admitió que es probable que se esté adelantando a los hechos pues al momento no conoce en su totalidad la iniciativa, pero reiteró que “a ojo de buen cubero” se busca un debilitamiento de los partidos que no son aliados a MORENA.“Creo que ante todo nosotros siempre actuaremos en el marco de la ley, respetando la división de poderes y algo bien importante: ha costado mucho construir la democracia y en nada abona querer debilitarla”, acotó.Cabe recordar que este jueves, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez mandó nuevamente una iniciativa que busca reformar el Código Electoral de Veracruz para reducir a la mitad las prerrogativas de los partidos políticos, actualmente establecida en el resultado de multiplicar el número de ciudadanos en el padrón electoral por el 65 por ciento del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).Con la reforma planteada, el mandatario solicita que este valor sea reducido al 32.5 por ciento únicamente para los partidos nacionales con financiamiento estatal.