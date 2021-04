No se persigue a Yunes; “no vengo con la espada desenvainada”: Cuitláhuac

En Veracruz no hay persecución política en contra del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, ni contra ningún actor político, afirmó el actual mandatario Cuitláhuac García Jiménez.



Durante conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, aclaró que los casos contra el panista y la exesposa del también exgobernador Javier Duarte, Karime Macías, los lleva la Fiscalía General de la República (FGR) y su administración no tiene injerencia alguna.



García Jiménez dejó en claro que en Veracruz se respeta la libertad de todos los ciudadanos, así como de los actores políticos representados en la entidad, sin embargo, aclaró que “no será cómplice” de lo que hayan cometido pasadas administraciones.



“Fue un anuncio de la FGR, son dos personas de gobiernos anteriores, soy respetuoso, no quiero que me vuelvan a meter en temas que ya conocemos; en mi toma de posesión dije, yo no vengo con la espada desenvainada pero tampoco seré complice, que se le dé curso legal a lo que corresponda”, apuntó.



Y es que este fin de semana, la FGR informó que indaga a Yunes Linares por una denuncia presentada a finales del año pasado y actualmente espera información del ISSSTE —el cual Yunes dirigió durante el calderonismo— para dar continuidad al caso.



Por su parte, el exgobernador respondió que todo es un asunto que fue aclarado en su momento, por lo que acusó que se trata de una persecución política, ya que a pesar que se encuentra alejado de política, uno de sus hijos es candidato a la Alcaldía de Veracruz y el otro es Alcalde de ese municipio.



Al respecto, García Jiménez desestimó lo anterior y aclaró tajante que no existe dicha situación, por lo que será la autoridad la que tome una determinación con fundamento en lo que marca la ley.



Por tanto, sin abundar en el tema, expuso que la Fiscalía General de la República deberá dar curso legal a la investigación, mientras tanto su Administración se mantiene al margen.



Cabe mencionar que en días pasados, durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la FGR informar sobre el caso.



La semana pasada, el diario La Jornada informó que se habían reactivado las denuncias contra Yunes Linares que en su momento presentaron el expanista Manuel Espino, la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el exgobernador Javier Duarte de Ochoa.