No se pide rescate, se pide apoyo del Gobierno ante crisis: Empresarios de Poza Rica

La Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Poza Rica aclaró que el sector no pide un rescate financiero al Gobierno por la contingencia de COVID-19, pero sí apoyos con servicios públicos para poder soportar la nómina de personal, previendo que si no ocurre esto habrúa un “derrumbe” en mayo.



El presidente del organismo Francisco Javier López Gómez, dijo que hay incertidumbre y sólo interesa que se salven empleos pues no habría capacidad para pagar salarios si las medidas de aislamiento se extienden.,



Dijo que en mayo que muchos negocios estarán en apuros para pagar, especialmente a sus proveedores.



Comentó que los dueños de negocios en Poza Rica adheridos a CANACO se preparan para tomar medidas internas ante el freno en sus actividades productivas y de servicios.



Pánico y estrés en la región: CCE



Los empresarios de la región norte se encuentran en un estado de “sorpresa, pánico y estrés”, afirmó el presidente local del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Salvador Reséndiz Ruiz, ante la falta de apoyos del Gobierno por la contingencia sanitaria.



Señaló que no hay un plan de prórroga o condonacion de pago de impuestos, ni de servicios de energía eléctrica o agua potable para empresas y negocios.



Advirtió que por esto las MIPYMES están en riesgo y hay temor de no poder sostener empleos durante la pandemia.



Por esto, tras escuchar el plan de rescate económico del Presidente, la iniciativa privada se organizará para tomar medidas y hacer gestiones, pues al menos ante las instituciones bancarias se han mostrado accesibles para pago de créditos.



Reséndiz Ruiz aclaró que no hay por el momento cierre de negocios, sólo los establecimientos de productos que no son prioritarios han pararo actividades, pero el panorama es desalentador a nivel nacional.



Hizo el exhortó a los trabajadores de instituciones de gobierno para que ayuden al comercio local ya que son quienes seguirán percibiendo sus salarios ante la contingencia.