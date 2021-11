No se “plantó” a artesanos de El Tajín; INAH no ha definido su apertura: SECTUR

La secretaria de Turismo, Xóchitl Arbesú Lago, reiteró que la apertura de las diez zonas arqueológicas en Veracruz depende del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por lo que negó que se haya dejado "plantados" a los artesanos y visitantes de El Tajín, quienes esperaban que abriera el pasado 15 de noviembre."Dependemos totalmente del INAH, les dije (a los artesanos) vamos a revisar, vamos a esperar que hubiese una confirmación. No pudimos dejar plantado a nadie porque no hubo ninguna confirmación (de su apertura) por parte del INAH", expresó en entrevista.Arbesú Lago acotó que siguen "tocando la puerta" de dicho instituto para que pronto todos estos sitios abran al público, luego de su cierre en marzo de 2020, producto de la pandemia de COVID-19."Ya tenemos a San Juan de Ulúa abierto pero El Tajín todavía no nos confirman cuando sería la reapertura. -He estado en comunicación- directamente con el delegado del INAH en Veracruz y también el Gobernador con la Secretaría de Cultura a nivel federal. Solamente estamos esperando que arreglen temas administrativos para que esto pueda ser una realidad", añadió la titular de la SECTUR.Reiteró que espera que la reapertura de las zonas arqueológicas en Veracruz ocurra pronto, considerando que ya están próximas las vacaciones de invierno, lo que ayudaría a la reactivación económica de esos lugares."Estamos esperando de todo corazón que sea antes de que termine el año, la idea es que se abran las 10 zonas arqueológicas al público, San Juan de Ulúa ya lo pueden visitar pero esperemos la reapertura de los demás. Estos artesanos y comerciantes que están dependiendo de la reapertura, son de primera urgencia", abundó.Finalmente, la funcionaria estatal recordó que en diciembre tendrán un festival navideño en el Parque Temático Takilhsukut, ubicado a un kilómetro de las ruinas, donde contarán con una pista de hielo y exposición de artesanías, por lo que hizo votos porque El Tajín esté abierto para entonces.