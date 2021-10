No se preocupen, “me entenderé” con todos, dice Cuitláhuac a nuevos Alcaldes

Los alcaldes que iniciarán labores el próximo 1 de enero de 2022, no tienen de que preocuparse, “porque me voy a entender con los 212”, aseguró el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.Al ser cuestionado durante conferencia de prensa sobre la relación que tendrá con los Presidentes Municipales de oposición, el titular del Ejecutivo expuso que la única guía para conducirse entre las diversas ideologías es la atención al pueblo.“En eso no hemos tenido diferencias con ningún Alcalde”, dijo al aceptar que sí ha habido críticas o visiones encontradas, pero nunca se ha permitido dirigir políticas equivocadas que no tengan que ver con el apoyo a la gente.En este sentido, puso como ejemplo la coordinación con el Ayuntamiento panista de Veracruz, que fue el primero en ser atendido por el Plan Nacional de Vacunación, ya que era el lugar de más contagios y porque se había recibido la cantidad suficiente de vacunas.Sobre Orizaba, aclaró que decidió no interferir para afectar o favorecer la campaña del Alcalde a Diputado; mientras que en esta ciudad han realizado varios eventos y lo mismo se busca en Córdoba, Fortín, Nogales y Río Blanco, “que no se queden estos polos diferenciados económicamente y el desarrollo sea parejo”.A decir de García Jiménez, la coordinación incidió en el caso de la Policía Municipal de Orizaba, donde con diálogo permitieron que actuara el estado y “de acuerdo con lo pactado regresamos el mando”.El Gobernador dijo que le ha pedido al Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, ser el conducto para recibir y atender a los alcaldes electos a fin de trabajar en conjunto y agregó que se prepara una gran labor con Boca del Río para continuar el proyecto del festival de salsa.