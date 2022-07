No se puede dar prórroga a "El Piojito"; debe tener vehículo eléctrico para operar: Ahued

El alcalde Ricardo Ahued Bardahuil indicó que no es posible ofrecer una prórroga de un año al propietario del “Trenecito El Piojito”, Carlos David Escobar Martínez, para que opere con el vehículo actual de combustible en lo que lo cambia por uno eléctrico, debido a que el Cabildo autorizó su funcionamiento bajo ciertas condiciones, siendo una de éstas, el contar con una unidad no contaminante, ni ruidosa.No obstante, expresó que se están buscando opciones para apoyarlo, pues dijo estar consciente de que es una tradición y atractivo turístico en la ciudad."No está autorizado el Alcalde de hacerlo, de dar prórrogas, tendríamos que revisarlo porque es un acto de Ley, pudiera ser que lo revisemos", comentó tras platicar brevemente con Escobar Martínez, quien abogó por el apoyo.Ahued Bardahuil explicó que la Comuna Xalapeña votó por darle el permiso de funcionar en el parque Miguel Hidalgo (Los Berros), luego de que en la administración anterior se le prohibió; sin embargo, entre los requisitos estaba el que fuera eléctrico."-El acuerdo de Cabildo- establece que siempre y cuando no tenga un motor que contamine y que no lastime a las ardillas o a la fauna silvestre. Son modalidades que quizás debemos de comprender, se dio el permiso, el problema es el cambio de diésel o gasolina a eléctrico y ahora nos atoramos por el costo (3 millones de pesos, según el dueño)", expresó.Ricardo Ahued enfatizó que no es posible ayudarle con el financiamiento de esta nueva unidad porque implicaría un desvío de recursos, al tratarse de un dinero que se otorgaría a un particular."Sin embargo, estamos explorando opciones que ojalá se puedan dar para retomar un tema turístico y además de diversión para los pequeños y hasta los adultos. Yo ahí me subí muchos años en el tren con mis hijos, lo disfrutaba a todo dar", reconoció.Finalmente, el munícipe capitalino mencionó que espera que pronto se encuentre una salida de beneficio generalizado y "El Piojito" regrese a "Los Berros".