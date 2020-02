No se puede desestimar miedo de ciudadanos ante violencia: Sacerdote

El vocero de la Diócesis de Orizaba, sacerdote Helkyn Enríquez Báez, consideró que no se puede desestimar o descalificar el sentir de una población que sufre miedo, preocupación, ante acontecimientos que se han vivido, esto al ser cuestionado sobre lo ocurrido en pasados días en Córdoba y de lo cual el secretario de Gobierno Eric Cisneros pidió no alarmarse.



Añadió que es normal que los ciudadanos se cuestionen qué podría suceder con ellos al no estar protegidos, pues los policías que se supone que lo estaban fueron atacados.



Acotó que la conciencia se puede inocular, es decir acostumbrar a la violencia o maldad y quien tiene trato frecuente con ella posiblemente podría caer en ese pensar.



"Ante la maldad no debemos tener una actitud normal en una sociedad que todavía tiene algo de humanismo tenemos todavía que asombrarnos de la violencia y no estoy hablando de situaciones de homicidios, sino la misma violencia nos debe de conmover y mover, no nos podemos acostumbrar a la espiral de la violencia que deshumaniza corazones".



Por ello también dijo que los medios de comunicación tienen una responsabilidad de no promover la violencia gráfica, de no generar mayor psicosis sino hacer una información responsable.



Agregó que este ya no es tiempo de que más autoridades busquen responsabilidades atrás, sino asumir un compromiso y la responsabilidad de lo que les toca.



"Y como se ha dicho la iglesia está incluida en que debe hacer revisión, perfeccionamiento y cambio de modelos y ante un cambio de modelo como el que se propuso ya se tendría que ver la diferencia y si no está resultando por la curva de aprendizaje, siempre hay que hacer los ajustes necesarios".