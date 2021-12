No se puede desoír el señalamiento de Monreal en el tema del delito de ultrajes: ANIDH

El presidente de la Asociación Nacional e Internacional de Derechos Humanos (ANIDH), Tomás de Jesús Toribio, consideró que no se puede desoír el señalamiento del senador Ricardo Monreal Ávila en el tema del delito de ultrajes a la autoridad, pues no es cualquier persona, sino que es un abogado, académico, ex diputado, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, es decir, una persona que tiene las bases para opinar.El gobernador, en cambio, “con todo respeto, porque no es mi intención descalificar y él es el gobernador y lo respeto”, es maestro, entonces debería escuchar las voces de quienes saben más de asunto de este tipo.Consideró que así no hubiera sido el senador, es atinado señalar que en el delito de los ultrajes a la autoridad se están violando derechos.“Que el gobernador se atreva a decir que el senador defiende delincuentes creo que es algo muy lamentable porque precisamente él mismo está violando el derecho de presunción de inocencia, entonces hacemos el llamado también a la autoridad para que se revise la ley y la aplique, porque no se puede detener a una persona y procesarla nada más porque alguien te está diciendo que hizo algo, para eso hay que contar con una carpeta de investigación y debe haber un proceso legal y para eso se hace una investigación y se ofertan pruebas y creo que esto se está violando de manera terrible”, apuntó el también abogado.Consideró que lo que queda después de los dimes y diretes es una ruptura, pero no ideológica, sino de justicia, pues el senador mostró las tablas, el carácter y la experiencia jurídica, sino la humanidad, que es algo que al estado de Veracruz le está faltando.