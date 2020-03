No se puede proceder contra acosadores en UV sin denuncia formal: Vicerrector

El vicerrector de la Universidad Veracruzana en la zona Córdoba-Orizaba, José Eduardo Martínez Canales, argumentó que a pesar de la denuncia pública sobre docentes acosadores que se hizo a través de un “tendedero” en las facultades de Medicina y Odontología, no puede proceder contra una investigación si no hay una denuncia formal por parte de las afectadas, pues se podría revertir y convertirse en una denuncia por difamación.



Refirió que la Unidad de Género de la UV ha llevado a cabo actividades en varias facultades de la zona con el objetivo de hacer un análisis y reflexión sobre la violencia de género pero que al exhibirse casos de acoso en dichos “tendederos” eso les preocupó, pues no se puede permitir que estas conductas se den en los espacios universitarios y en ningún lado.



Al respecto, detalló que en uno o dos casos se trata de académicos que incluso fallecieron hace tiempo o que ya no laboran en la institución, lo cual también es lamentable porque no hay posibilidad de proceder contra ellos.



Mencionó que se requiere de una denuncia con nombre y firma para emprender la investigación y así iniciar el procedimiento correspondiente, evitando con ello que pueda haber obstáculos legales.



Recordó que en esta gestión de la rectora Sara Ladrón de Guevara de Guevara, se implementa una cultura para que estos casos no sólo desaparezcan, sino se denuncien.



Mencionó que los casos que se han recibido se han atendido e incluso, hace unos días, la Rectora rindió un informe sobre ello.