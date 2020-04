No se puede prohibir el salir de casa, se apela a la conciencia social: Alcalde de Orizaba

Ante la renuencia de la población a permanecer en sus casas y a usar el cubrebocas cuando sale, el alcalde Igor Rojí López indicó que no se tiene la autoridad para prohibir la circulación de los ciudadanos u obligarlos a protegerse, por lo que sólo se apela a la conciencia social.



Mencionó que la gente debe entender que lo que se les está indicando es por su bien, que es mejor que se queden en sus casas y también, si deben salir, tienen que usar cubrebocas.



No obstante, señaló que la mayoría de la población orizabeña sí ha atendido los llamados que se le hacen, pues el 60 por ciento de quienes andan en la calle son personas de los municipios aledaños.



Indicó que no se puede pensar en el cierre de la ciudad pues se trata de población que acude a realizar trámites en el banco, cobrar su pensión o bien recibir apoyos de algún programa federal.



En otro tema, sobre la población a la que se está haciendo llegar apoyo en despensas, comentó que se consideró a personas que se quedaron sin una fuente de ingreso, como son los boleros del parque Castillo y personal de bares y cantinas, a los que se está haciendo entrega de una despensa.



Comentó que en caso de que se extienda la contingencia, esa ayuda se les estará haciendo llegar de manera mensual.