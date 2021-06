No se recuperan empleos en Veracruz tras pandemia

Veracruz es una de las siete entidades del país en donde los empleos no se han recuperado a niveles similares a febrero de 2020, es decir, antes del inicio de las medidas extraordinarias por COVID-19, reveló el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).



Al presentar el estudio #MercadoLaboralMx, a partir de los datos abiertos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el IMCO traza un mapa de la recuperación de empleo “formal”, en donde Quintana Roo arrastra el peor rezago y arriba de éste, Baja California Sur, Puebla, Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero y Veracruz.



A la cabeza de la recuperación del empleo va Tabasco con 11 por ciento de más empleos formales inscritos ante el Seguro Social; le sigue Baja California con 6% de más empleo; Chihuahua con 3 por ciento más y con menos de 1% de recuperación Querétaro, Tlaxcala y Zacatecas.



En el análisis, a partir de las cifras del IMSS, el IMCO compara el desempeño del empleo de antes de la pandemia (febrero de 2020) a mayo del presente año.



En lo concerniente a Veracruz, la entidad no ha podido recuperar un 6.7 por ciento del empleo registrado ante el Seguro Social; siendo que a febrero de 2020 tenía 767 mil 900 empleos dados de alta, contra 716 mil 315 al corte del 31 de mayo.



A nivel nacional, Quintana Roo de nuevo arrastra el mayor déficit de recuperación de empleo, al no poder generar el 16 por ciento de vacantes que tenía antes del 1° de marzo de 2020; seguido sólo de Veracruz, expone el IMCO.