No se reportan deslaves o alguna inundación por ingreso del Frente Frío 28, en Xalapa

Saldo blanco momentáneo registra la Dirección Municipal de Protección Civil (PC) de Xalapa, con el ingreso del Frente Frío 28 y una masa de aire frío asociada a dicho sistema.



En todo caso, el director de PC Municipal, José de Jesús Vargas Hernández, refirió que se cuentan con albergues activos para recibir a la población vulnerable ante las bajas temperaturas.



Señaló que la dependencia no reporta tampoco deslizamientos de ladera o deslaves por saturación de humedad del suelo, toda vez que la lluvia caída no rebasa los cinco litros por metro cuadrado.



"Por el momento no tenemos reporte de algún deslave o alguna inundación porque tenemos lluvia muy leve, el llamado chipi-chipi, pero no ha superado ni siquiera los cinco milímetros".



Refirió que la dependencia vigila aquellas colonias con historial de afectaciones por lluvias, como la Luis Donaldo Colosio, Veracruz y Plan de Ayala, entre otras.



"Desde la mañana (de este sábado), nos concentramos para programar nuestras guardias y estar pendiente de la situación", indicó.



Además, invitó a la población en situaciones de riesgo a buscar albergue en cualquiera de los refugios instalados por el Ayuntamiento.



"Los albergues los hemos tenido activos desde que comenzaron los frentes fríos y ahorita tenemos activada la Aldea Meced para mujeres y niños (...) desde el pasado frente frío salimos a hacer recorridos normales y se invita especialmente a quienes andan en situación de calle a que acudan a los albergues porque no los podemos obligar, pero les hemos entregado colchonetas cuando se niegan".