No se suspende fiesta de La Candelaria, en Tlacotalpan: Cuitláhuac García

Debido a que Veracruz como Estado se mantiene en semáforo epidemiológico en color verde por el COVID-19, los eventos como los festejos de la Virgen de la Candelaria, en el municipio de Tlacotalpan, no se suspenden, su aforo será del 75 por ciento y no se detendrá la actividad económica, informó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.En conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, el Mandatario aclaró que es la autoridad municipal la que debe ajustarse a las medidas que se plantean en el color del semáforo regional.En ese tenor, Cuitláhuac García dejó en claro que a pesar de que Tlacotalpan se mantiene en color verde, se regularán los aforos para las festividades de la “Virgen de la Candelaria”. Asimismo, se adecuarán los espacios y se contará con filtros sanitarios, además de que los visitantes deberán portar cubrebocas.“La regulación de las actividades es a través del semáforo epidemiológico estatal. Estamos en verde, el color del municipio servirá para regular (pero) no se suspenderán eventos. Aun estando Tlacotalpan en verde, se regularán aforos al 75 por ciento, así como los espacios, el uso de cubrebocas”, puntualizó.En ese tenor, el Mandatario veracruzano reiteró que gracias a la vacunación, a pesar del aumento de contagios, han disminuido los decesos, por lo que insistió con el llamado a la población para que se vacune, así como para que se apliquen el refuerzo.“Tenemos que aprender a vivir con ese virus, por ello tenemos que vacunarnos. Cuidarnos entre todos. Si seguimos así no tendremos que detener la actividad económica”, finalizó el Gobernador de Veracruz.