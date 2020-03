No se suspenden espectáculos masivos, a menos que lo ordenen autoridades: Empresarios

Aunque al momento, no se tiene considerada la suspensión de espectáculos artísticos ya programados en el Estado, se tomarán medidas por parte de los organizadores para evitar posibles contagios del COVID-19, anunció el delegado en Veracruz de la Asociación de Empresarios del Entretenimiento (AEE) Alonso Domínguez Ferráez.



Indicó que se ha dialogado ya con socios de la región de Los Tuxtlas y de la zona conurbada de Veracruz y no se tiene considerado cancelar ningún evento masivo.



Mencionó que, no obstante, se acordó aplicar un protocolo mediante el cual habrá un equipo de enfermería que estará tomando la temperatura de todos los asistentes, además de que habrá en todo momento un equipo médico y dispensadores de gel antibacterial.



Señaló que, si alguien presenta fiebre, no se les permitirá el acceso a los espectáculos.



Indicó que mientras la Secretaría de Salud o el Gobierno del Estado no den la indicación de suspender estos eventos, no se puede tomar esa medida, ya que hay las condiciones para efectuarlos.



Agregó que hay eventos que quizá no tengan buena demanda en boletos y que quieran poner eso de pretexto para cancelar algún espectáculo, lo cual no es válido porque al momento no hay ninguna instrucción por parte de las secretarías de Salud federal y estatal para ello.



Consideró que esos casos se deberían sancionar por parte de las autoridades pues sólo estarían creando psicosis entre la población.



Agregó que si la Secretaría de Salud federal manda a monitorear cada uno de los espectáculos y determina que en un lugar no puede haber eventos y ordena la suspensión, serán respetuosos de la disposición oficial.



Sin embargo, insistió en que al momento no se pueden aventurar a decir que se cancela un evento porque incluso la propia Secretaría de Salud federal ha señalado que se trata de proteger la inversión, pero si en determinado momento la salud de la población está en riesgo, aunque se haya hecho inversión se sacrificará.



Recordó que en la zona hay eventos artísticos programados para los meses de abril y mayo, por lo que se esperará a ver qué pasa con la enfermedad y qué determinaciones toman las autoridades.