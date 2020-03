No se tolerará acoso sexual, advierte Sindicato de COBAEV

La diputada local y secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Veracruz (SUITCOBAEV), Érika Ayala Ríos, señaló que este martes, a partir de las protestas por casos de acoso, se presentaron 2 denuncias o quejas ante autoridades del Colegio en contra de trabajadores.



Además, detalló se da seguimiento a otras 2 denuncias interpuestas previamente, en la que se siguieron los protocolos y los implicados fueron separados de las aulas: “uno fue rescindido y el otro está en detención”.



Ayala Ríos reconoció que de los 4 implicados en este tema, 3 pertenecen a su organización, negando que vayan a solaparlos.



Precisó que ante el Sindicato a su cargo no se han interpuesto quejas; no obstante, las últimas que se presentaron al Colegio fueron por casos ocurridos en Agua Dulce y en Xalapa, en donde se registraron protestas de las estudiantes.



Pese a esta situación, la legisladora del PRI subrayó que no se va a permitir un “linchamiento o cacaerías” en contra de los trabajadores del Colegio en Veracruz



“Eso sí, tampoco se va a permitir un linchamiento para ningún trabajador ni tampoco se va a permitir que haya un acoso tampoco laboral, de ninguna magnitud; lo que debe de existir es la certeza de que si alguien cometió algún delito será castigado”.



Reconoció que no puede dar un número puntual del número de profesores involucrados, puesto que en algunos casos de presentaron quejas en lo general.