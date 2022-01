No se tolerarán abusos de la Policía Municipal, advierte Alcalde de Xalapa

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, afirmó que se investigará la agresión que sufrió reportero de alcalorpolitico.com por parte de elementos de la Policía Municipal, mismo que cubría el deslave registrado la mañana de este martes en la Unidad Habitacional Nuevo Xalapa, que dejó como saldo una persona lesionada.Señaló que pidió un informe al director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Miguel Valdez Ramírez, sobre lo ocurrido entre los uniformados y el comunicador y si determina que incurrieron en un abuso, serán dados de baja.“Yo en la tarde tengo un reporte ya de la investigación, vamos a tener que atender esto de manera adecuada y si hubo algún exceso, tendrán que ser dados de baja (los elementos que participaron en el incidente)”, precisó Ahued Bardahuil.El munícipe capitalino aseguró que no se permitirá que los policías xalapeños incurran en abusos de autoridad, ni en agresiones a los reporteros o la ciudadanía en general.“No vamos a tolerar abusos de la Policía Municipal, eso es lo que nos corresponde, ni a periodistas, ni a ciudadanos. Tienen que tener la preparación, en este momento derivado de las reuniones que tengo, más tarde estará por aquí el reporte, hay una investigación que se está llevando a cabo”, reiteró.Dijo también que la persona agraviada será atendida no nada más por la Dirección de Seguridad Ciudadana, sino por él personalmente.“No toleraremos algún exceso que se dé de la Policía Municipal, la policía que queremos es una Policía que detenga precisamente la intranquilidad, que atienda a los ciudadanos, que los oriente y que no sean ni prepotentes, ni que haya excesos y abusos, en este Gobierno no va a caber, sea quien sea se tendrá que dar de baja si incurre, si se comprueba al interior (la irregularidad)”, puntualizó.Ricardo Ahued señaló que impulsará la capacitación de los elementos y apuntó que comenzarán a procesar los exámenes de control y confianza de los integrantes de la corporación.“Revisar uno por uno la capacitación, de hecho estamos haciendo todo lo posible para parar la Dirección, tenemos más de 40 vehículos que están desbielados, le faltan las cajas de velocidades, dejaron el equipo totalmente tirado, tenemos problemas”, recordó una vez más.