No se vacunará otra vez a docentes de Veracruz; “una dosis es suficiente”

El delegado de los Programas Sociales del Gobierno Federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, reiteró que no se aplicará la segunda dosis de CanSino a docentes de Veracruz, aunque la misma farmacéutica ha recomendado otra vacuna para reforzar las defensas contra el COVID-19.Respaldando la postura que tomara el gobernador Cuitláhuac García, el funcionario federal aseguró que con una sola aplicación basta, pese a que sindicatos magisteriales han demandado el refuerzo o al menos una explicación científica sobre por qué no se requiere “Con una sola dosis es suficiente para generar el proceso de inmunización en el cuerpo, lo demás son la verdad noticias que a veces sin corroborar circulan en las redes”, dijo Huerta.De acuerdo con un comunicado emitido por CanSino, seis meses después de la aplicación de su vacuna, los niveles de anticuerpos neutralizantes se mantienen elevados en casi 70%, no obstante, recomendó una segunda dosis pues con esto, dichos niveles se multiplican por ocho.Al respecto, el Gobernador negó que la empresa calificara como “necesaria” la segunda dosis , exhibiendo que la farmacéutica publicó que “con una sola dosis CanSino funciona y con una dosis más de refuerzo después de unos meses, puede ser mejor”.Esta polémica, cabe destacar, ocurre a días de que se regrese a las clases presenciales en Veracruz, planeadas para el próximo 30 de agosto.Fue en abril pasado cuando se vacunó a profesores y trabajadores de la educación de Veracruz y, de atenderse la recomendación de CanSino, la segunda dosis tendría que aplicarse en octubre.Por otra parte, el Delegado informó que el próximo miércoles se anunciaría la vacunación contra el COVID-19 para mayores de 18 años en Xalapa y otros grandes municipios del Estado, como Córdoba o Veracruz.“La vacunación de 18 a 30 años ya en la semana estamos ciertos que daremos las buenas noticias para ciudades grandes como el mismo Xalapa, Veracruz, Córdoba, que ya estamos por arrancar también esos procesos para seguramente el miércoles ya les estaremos informando al respecto”, expresó en conferencia de prensa desde la Escuela Primaria “Carlos A. Carrillo”, en la capital.Además, indicó que en Xalapa se registraron 97 mil 986 ciudadanos entre 18 y 30 años de edad, pero se estimó programar 15 por ciento más de dosis, para los remisos de otros grupos de edad que no se inmunizaron en el momento que les correspondía."Vamos a solicitar 112 mil 684 vacunas para que los que no estén vacunados, se vacunen ahí", expresó Huerta Ladrón de Guevara al estimar que el biológico para los jóvenes xalapeños sería también de Sinovac."Estamos ciertos que le vamos a ganar al regreso a clases. Seguramente vamos a tener que en ciudades nos da más tiempo de hacer un programa de dos dosis, las de CanSino se están destinando para los municipios más alejados para que en usa sola vuelta hayamos culminado nuestra actividad", manifestó.Huerta se pronunció sobre la posibilidad de aplicar la vacuna a menores de edad, recordando que ello no se dará a menos que un organismo internacional en salud recomiende hacerlo."El objetivo es que a octubre estemos vacunados todos los mayores de 18 años que voluntariamente así lo hayan decidido y que después y siempre y cuando un organismo internacional de salud autorice que es factible vacunar a los de menos se 18 años se hará y estamos ciertos que será en casos de comorbilidad", enfatizó.Manuel Huerta acotó también que no se prevé una tercera dosis de refuerzo a personas que tengan alguna enfermedad inmunosupresora, como el VIH o cáncer, como fue decidido en Estados Unidos."Estados Unidos no dice eso, deben ser organismos intencionales. Lo que hacen las farmacéuticas que tienen negocios, empiezan a decir tercera, cuarta, quinta dosis, es más, ya por abonos, estás empeñado toda la vida y si puedes aplícate una cada quince días y vale tanto, así nos han hecho", cuestionó.