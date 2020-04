El Ayuntamiento de Xalapa aclaró que la información que está circulando sobre un supuesto cierre de calles de la zona Centro de la ciudad es falsa.



La Dirección de Comunicación Social Muncipal no ha emitido algún comunicado oficial, por lo que su titular, Mauricio Villa Amezcua, reiteró que se trata de “fake news”.



El mensaje apócrifo asegura que desde este lunes y hasta el 30 de mayo se cierra de Xalapeños illustres a Enríquez, así como Juárez, Lucio, Poeta norte-sur, Zaragoza, al flujo vehicular.



Incluso se específica que dicha iniciativa es tomada por la “Secretaría de Gobernación Municipal”. No obstante, esto es falso.



Es preciso resaltar que en estos días han difundido rumores y noticias de supuestas multas por no portar cubrebocas, hecho que también fue desmentido por autoridades municipales.