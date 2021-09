No se ve ni el desarrollo ni la recuperación económica que Gobierno pregona: PRD

En Veracruz se vive una “crisis laboral” debido a que desde el inicio de la pandemia del COVID-19, en 2020, se perdieron alrededor de 50 mil empleos formales y gran parte de estas plazas laborales no se han recuperado, tampoco se han generado empleos para los jóvenes que año con año se integran a la actividad productiva.Esto lo aseguró Sergio Cadena Martínez, presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la entidad, quien evidenció que la parálisis económica en Veracruz ha retrasado la recuperación de las fuentes de trabajo, agudizando de miles de familias.Recalcó que a la mitad del 2021, la entidad se ubicó en el cuarto lugar entre los Estados con mayor pobreza laboral, con 48 por ciento de familias que no pueden adquirir la canasta alimentaria con el ingreso que perciben, “problema que afecta más a las mujeres en un 50 por ciento”.Expresó que esta situación ya suma tres años consecutivos de carestía y retroceso de la economía familiar, “por lo que es urgente y una demanda al gobierno generar las condiciones para la creación de puestos laborales”.“Se debe generar competitividad para asentar inversiones, muchas inversiones en todo el territorio de Veracruz para romper con la parálisis económica, el desempleo y la pobreza que ahoga a las familias y que cada día aumenta su desesperanza ante las promesas fallidas de un Gobierno Estatal sin resultados”, sostuvo.Reprochó que no se ve ni el “desarrollo” ni la “recuperación económica de Veracruz”, que tanto pregonan; “hoy, la mayor oferta laboral proviene de la economía informal, que es una alternativa de ingresos, con salarios bajos y cero prestaciones”.“Al arranque del último trimestre de 2021 nos encaminamos a un año de nulo crecimiento económico que impacta en la calidad de vida de las y los veracruzanos”.En Veracruz, señaló, "la carestía de productos alimentarios como verduras, carne o alimentos indispensables como el huevo y la tortilla podrían ser mayores, porque no se contempla desde el Gobierno, una estrategia de contención de precios, lo que rebasa los aumentos al salario mínimo y el monto de los apoyos sociales que resultan insuficientes", detalló.Por último, se refirió al último reporte de CONEVAL en donde se confirma que entre 2019 y 2020, la pobreza ha crecido y la marginación aumentó en las zonas rurales más pobres del Estado y en las zonas urbanas marginales.