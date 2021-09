No, septiembre no es “temporada de sismos”

El sismo de magnitud 7.1 que sacudió la noche de este martes desde Acapulco hasta Veracruz fue similar al terremoto de 1985 que devastó la Ciudad de México, explicó el académico del Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana, Francisco Córdoba Montiel.



En entrevista, el investigador añadió que con corte a las 5:00 horas de este miércoles, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) sumaba más de 150 réplicas del movimiento detectado a las 20:47 horas de ayer, la mayor de 5.2. Destacó que el terremoto de este 7 de septiembre se percibió incluso hasta Tuxpan.



Córdoba Montiel descartó la idea de una “mayor sismicidad” o de una “temporada de sismos” en el mes de septiembre y desechó lo que se difunde por redes sociales o Internet acerca de esta posibilidad.



“Este es un sismo de subducción, es resultado del proceso tectónico de gran escala en la costa del Pacífico y consiste en que una de las placas tectónicas está metiéndose debajo de otra”.



Recordó que la mayor parte de México se sitúa dentro de la placa Norteamericana y debajo de ésta, la Placa de Cocos produce un contacto y en dicha convergencia, produce una fricción.



“No se produce un deslizamiento ‘suave’ por decirlo de alguna manera, sino que se va atorando y en eso ocurre que se va acumulando energía, llega un momento en que no se puede acumular más energía y se rompe material debajo de la corteza y eso genera un sismo”.



Recalcó que el 25 por ciento de la sismicidad en México ocurre en Guerrero y es ejemplo de la alta sismicidad en dicha región.



“Sí es cierto que se parece bastante más por sus características al de septiembre de 1985 que al de 7 de septiembre de 2017 y tomó esos dos como referencia porque son magnitudes similares”.



Añadió que el Sismológico dio un corte a las 5:00 horas de este miércoles de 150 réplicas y la mayor es de 5.2; aunque muchas no se perciben por su baja magnitud.



“Muchas de las réplicas no se perciben porque son muy pequeñitas pero es un gran número y uno ve las réplicas en tiempo real en los sismogramas y se ve actividad abundante de las últimas horas”.



Córdoba Montiel admitió que los sismólogos nunca “se van a cansar” de repetir que los sismos no se pueden predecir, no existe una “temporada de sismo” y mucho menos septiembre sea el “mes de los sismos”.



Dijo que los reportes anuales del Sismológico Nacional exhiben que mes por mes el número de eventos y la intensidad de éstos es la misma y si en septiembre se presentan sismos importantes, éstas son meras coincidencias.