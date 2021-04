No será Gobernador: Félix Salgado se queda sin candidatura, confirma Tribunal

Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), confirmaron por mayoría de seis votos, el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE), mediante el cual decretó la pérdida del registro del candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), a la Gubernatura de Guerrero, José Félix Salgado Macedonio.



En sesión pública virtual celebrada la tarde de este martes, concluyeron que en el contexto de los hechos se evidencia que la infracción consistente en no haber rendido su informe de ingresos y gastos de precampaña adquirió una gravedad mayor que afectó los principios de rendición de cuentas y de transparencia.



Los votos a favor fueron de los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Indalfer Infante Gonzáles, Felipe De la Mata Pizaña, Janine M. Otálora Malassis, Reyes Rodríguez Mondragón y Mónica Aralí Soto Fregoso, y sólo el magistrado presidente, José Luis Vargas Valdez, votó en contra.



Los integrantes del pleno jurisdiccional determinaron que el INE respetó el derecho de audiencia del entonces precandidato, que éste sí tenía ese carácter porque MORENA aprobó su registro, además que sí realizó diversos eventos y recorridos por lugares de Guerrero, donde hizo llamados a obtener el apoyo de la ciudadanía, utilizando expresiones relativas a que iba a ganar las encuestas para lograr la candidatura de Morena.



Asimismo, estipularon que Salgado Macedonio no presentó de manera extemporánea el documento, tal como lo adujo en su demanda, ya que el partido oficialista lo hizo cuando ya había concluido el procedimiento de revisión de informes, es decir, cuando la autoridad administrativa ya no podía tomarlos en cuenta.



También desestimaron sus argumentos y refrendaron que el INE sí analizó diversos elementos para graduar la sanción, es decir, el tipo de infracción, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que esta se concretizó; la comisión intencional de la falta, la voluntad o disponibilidad procesal del sujeto obligado a presentar el informe dentro del plazo establecido en la normativa electoral, la trascendencia de las normas transgredidas, los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados, la capacidad económica del ciudadano sancionado, entre otras cosas.



Añadieron que la conducta atribuida a Félix Salgado Macedonio “fue dolosa” en razón de que conocía su carácter de precandidato y sabía de las obligaciones que tenía, ya que está probado que se registró al proceso para participar en la elección interna que MORENA convocó para designar como candidato a la gubernatura en el estado de Guerrero y llevó a actos de precampaña.



“Pero cuando compareció ante la autoridad electoral con motivo del procedimiento seguido en su contra, negó tener la obligación de rendir el informe bajo el argumento de que no tenía el carácter de precandidato”, adicionaron.



Por ello, la mayoría de los togados federales precisaron que “fue correcta la decisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, porque a pesar de que el precandidato negó tener la obligación de rendir el informe, días antes de que se emitiera la resolución que lo sancionó presentó un informe de gastos de precampaña en ceros, el cual no contiene algún dato certero de que haya sido presentado ante el órgano interno de finanzas del partido incoado”.



Adicionalmente estimaron que fue “evidente el ánimo de omitir reiteradamente presentar en tiempo y forma su informe de gastos de precampaña, a sabiendas que dicha conducta era ilegal”.



En el mismo se sentido se pronunciaron por confirmar la pérdida del registro del candidato de MORENA a la Gubernatura de Michoacán, Raúl Morón Orozco, aunque en este caso fueron cinco los magistrados que votaron a favor de la decisión del INE.



Si bien la propuesta original era revocar la determinación del ente comicial y ordenarle que hiciera una nueva calificación de la falta y le impusiera la sanción correspondiente, menos la pérdida del registro, los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Indalfer Infante GonzÁles, Felipe De la Mata Pizaña, Janine M. Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón, se pronunciaron porque se le revocara su derecho de contender el 6 de junio.



La discusión



Al exponer su voto a favor de confirmar la pérdida del registro, la magistrada Mónica Soto Fregoso dijo que la presentación de los informes permite al INE tener elementos necesarios para verificar los ingresos y egresos de los sujetos obligados para con ello hacer adecuadamente su tarea fiscalizadora, lo que impacta en la equidad en la contienda y por ende en la calidad de los comicios.



Añadió que, aunque en tres ocasiones se le requirió que presentara los informes, siempre se negó a hacerlo alegando que no era precandidato, por lo que, a su juicio, Salgado Macedonio mostró “ánimo de no someterse al proceso” de fiscalización, generando que la autoridad administrativa no tuviera posibilidad de ejercer la revisión del origen y destino de los recursos empleados en dicha fase.



Su homólogo, Felipe de la Mata Pizaña, dijo que la omisión de rendir cuentas rompió con la transparencia, porque impidió al INE verificar el ejercicio correcto de los recursos públicos que reciben los candidatos.



“Quedó acreditado que las personas sancionadas fueron precandidatos, y que realizaron actos durante esa etapa y que omitieron rendir su informe de gastos”, expresó al decir que no se sabe con certeza cuánto se gastaron los partidos políticos y los precandidatos.



Seguidamente, el magistrado Felipe Fuentes Barrera manifestó que la rendición de cuentas “no es una mera cuestión de trámites, sino que es una exigencia de carácter social”, de allí que dijera que todo aquel que aspire a gobernar debe actuar con transparencia y habituarse a dar a conocer el uso que da a los recursos que le son entregaron para su administración.



Coincidió que los aspirantes a una candidatura tienen la obligación de entregar al órgano competente de su partido, la documentación soporte de los ingresos y gastos que tuvieron en la fase de contiendas internas.



Janine M. Otálora Malassis, añadió que el derecho a ser votado no es absoluto, sino que está supeditado al principio de rendición de cuentas, que para ella “es uno de los fundamentos del Estado de Derecho”.



Acotó que la rendición de cuentas en materia electoral se logra a través de la fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos políticos, las precandidaturas y las candidaturas.



“La fiscalización se ubica como una de las obligaciones de los actores políticos y un derecho de la ciudadanía a conocer el uso y destino de los recursos públicos utilizados por las y los actores políticos”, estableció.



El integrante de la Sala Superior, Reyes Rodríguez Mondragón, refirió que el INE sí atendió los parámetros fijados por el TEPJF para graduar la gravedad de la infracción e individualizar la falta cometida por Félix Salgado, mostrándose a favor de que se haya calificado como grave mayor y, por tanto, que con esto ya no pueda ser candidato.



“El precandidato sí tuvo esa calidad y tenía la obligación de presentar los informes y tuvo una conducta que evitó la tarea de fiscalización”, ahondó al considerar que la pérdida del registro no tiene nada qué ver con el monto de gastos de campaña no reportados.



El magistrado presidente de la Sala Superior, José Luis Vargas Valdés, dijo que la decisión de cancelarle el registro es desproporcional e injustificada, pues desde su opinión, la omisión atribuida al precandidato no es suficiente para dejarle sin derecho a participar en los comicios locales del 6 de junio en aquella entidad federativa.



“Insisto, los precandidatos apelaron en su beneficio a ciertos derechos que consideraron se les habían violado, esta autoridad revocó dicho acto del INE para que volviera a analizar las circunstancia y se reformó en perjuicio de los recurrentes. Es por esas razones que no considero que hubo una actitud dolosa dirigida a infringir la Ley”, enfatizó.