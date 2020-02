No sería conveniente ni para OPLE ni para Veracruz una disminución de recursos

El presidente del Organismo Público Local Electoral, Alejandro Bonilla Bonilla, planteó revisar la propuesta del Poder Ejecutivo, referente a aplicar un mayor control del presupuesto de órganos autónomos.



Por lo anterior, dijo que un análisis impediría una implementación a "raja-tabla", consideró Bonilla Bonilla.



Cabe destacar que el pasado martes 28 de enero, el Congreso dio entrada a una propuesta de Reforma a la Constitución local, en donde la asignación de los presupuestos para los entes autónomos dependerá directamente de los incrementos al presupuesto total estatal.



"Se tienen que analizar a qué dependencias le quitan dinero y ver prioridades. Por ejemplo: si estamos en un proceso electoral no creo que sea conveniente quitarle a un órgano como el OPLE. Si no lo estamos, tal vez sea factible reducirle su presupuesto".



Por lo que enfatizó que no sería conveniente ni para el OPLE ni para Veracruz una disminución de los recursos en 2020 o en 2021, año electoral.



"No sería conveniente para nadie, ni para el Gobierno ni para los partidos y menos para la sociedad porque quieren elecciones transparentes y bien logradas y para eso se necesita dinero".



Aunque al final, admitió que hay que asumir una postura austera, como la que solicita el Gobernador de Veracruz.



"Si no hay dinero de dónde va a salir el presupuesto, se tienen que hacer los ajustes necesarios (...) es una cuestión de números, se da lo que se tiene y en ese sentido yo coincido con el gobernador, tienen que ser austeros y administrativos", indicó.