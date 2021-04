No sirven las plantas de tratamiento en Veracruz

Sólo el 10 por ciento de las plantas de tratamiento que existen en el Estado operan de manera óptima, reveló el director de la Cuenca Golfo-Centro de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Pablo Robles Barajas.



Por ello, advirtió que serán más duros con los Ayuntamientos para que cumplan con mantener sus plantas en buen estado, toda vez que tienen la responsabilidad de regresar agua tratada.



“Tristemente, el 10 por ciento de las plantas de tratamiento del Estado están funcionando y no necesariamente al 100 por ciento, no existe la responsabilidad, no hay conciencia en los Ayuntamientos. CONAGUA, creo yo, tiene que ser más dura y va a ser más dura en vigilar esto, tenemos ciertas situaciones porque nos falta personal que pueda hacer esas evaluaciones”, dijo.



El funcionario reconoció que carecen de personal para realizar las inspecciones en las plantas y aplicar sanciones.



Actualmente, son 3 personas las que atienden a 432 municipios de la zona de la Cuenca Golfo-Centro.



“Tenemos el organismo de cuenca, le corresponde 432 municipios y tenemos 3 personas para todos esos usuarios, imagínate lo que está pasando, tenemos problemas de personal y sí es responsabilidad de CONAGUA”, dijo.



En el caso particular del puerto de Veracruz, sólo funcionan 2 de las 5 plantas de tratamiento, las cuales operan al 30 por ciento.