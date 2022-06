No sirvieron luminarias que dejó Hipólito a Xalapa; Ahued no pagará por ellas

El Ayuntamiento de Xalapa procedió penalmente contra la empresa SEA Desarrollo de Infraestructura S.A. de C.V., responsable de la sustitución de un total de 7 mil 23 luminarias de vapor de sodio de alta presión y la instalación de mil 117 nuevas luminarias LED en 87 colonias de la Capital.Y es que tras la auditoría donde el Cabildo autorizó realizar al contrato que otorgó el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) a este corporativo, se concluyó que las lámparas no se apegan a la Norma Oficial Mexicana 001-SEDE- 2012 y NOM-013-ENER-2013, pues han dejado de funcionar al poco tiempo de instaladas, tienen problemas en sus circuitos o se oxidan.El alcalde Ricardo Ahued explicó que con esta denuncia el Ayuntamiento el Ayuntamiento se abstiene de recibir y dar su visto bueno del cumplimiento del contrato por parte de la empresa, ya que de hacerlo ésta comenzaría a cobrar por el servicio prestado, lo cual no ha hecho cabalmente."Se acaba de presentar una denuncia igual para que el Ayuntamiento no reciba estas más de 7 mil luminarias de pésima calidad, que es un atentado, se tendrían que pagar con los ahorros del consumo de la ciudad durante ésta y la siguiente administración. Por no cumplir con los márgenes de calidad nos hemos opuesto a recibir y a firmarle al FIDE la recepción de estas 7 mil y más luminarias", expresó ante los medios de comunicación.Abundó que hacerlo implicaría que su Gobierno cayera en un delito de omisión, dada la problemática que presentan las lámparas y la imposibilidad que hay de poder intervenirlas y cambiarlas por parte del área de Alumbrado Público del municipio."Vamos a solicitar el cambio por unas que cumplan con la norma y la calidad y de no ser así, procesar a que nos repongan las luminarias porque hoy en 87 colonias no podemos nosotros cambiar luminarias. Ha habido reclamos donde nos solicitan que cambiemos luminarias, ellos hacen una reparación pero a partir del próximo año el Ayuntamiento es responsable de hacer el trabajo de estar reparando una por una", dijo el munícipe.Cabe recordar que la administración de Ahued Bardahuil pagó 467 mil 120.40 pesos al ingeniero xalapeño Augusto Morales Barradas, por la contratación de personal técnico certificado en materia de energía y alumbrado público, con el objeto de verificar y dictaminar las luminarias que fueron instaladas en el Gobierno del exalcalde Hipólito Rodríguez Herrero."Por la mala calidad de las luminarias no queremos que vengan a ensuciar Xalapa a costa del erario municipal, productos de pésima calidad, no lo merece Xalapa, ni los xalapeños", refirió al enseñar una de estas lámparas, con muestras de óxido alrededor de los focos LED."Hay evidencia en los catálogos y en las auditorias que no son aptas porque no cumplen con las normas y la calidad que requerida para la ciudad de Xalapa (...) Tendremos que entregar esto a la Secretaría de Energía para que también traiga a cuentas a la empresa", comentó.