No sólo docentes, también debe vacunarse a alumnos y padres, exigen

El Sindicato Unificador Magisterial (SUMA) demandó que las vacunas antiCOVID no sólo se apliquen a docentes, sino a estudiantes y padres como requisito indispensable antes de retornar a clases presenciales.La secretaria general del SUMA, María Minelia Córdoba Herrera, señaló que con dicha inmunización se protegerá a los docentes con enfermedades crónicas degenerativas.“La mayoría de la gente ya está desesperada y quiere entrar a clases y por lo tanto el Gobierno debe garantizar las condiciones sanitarias para que se pueda lograr esto y eso quiere decir que no vamos a permitir que nada más sean vacunados los maestros, sino también los alumnos y los papás”.Y así como el Gobierno de México “apuró” la estrategia de vacunación a docentes , urgió a la Federación a comprar las vacunas para niños, niñas, padres y madres de familia y generar las condiciones de regreso a clases.La dirigente comentó que los trabajadores del SUMA insisten en regresar a clases pero a la vez temen por su salud física.Córdoba Herrera sostuvo la necesidad de realizar una vuelta a la escuela de manera “escalonada”, dado que de lo contrario se registrarían nuevos rebrotes.“Tenemos que analizar bien el regreso a clases y evitar el genocidio, porque sería algo así, porque los niños estarían expuestos y porque ahorita están saliendo varias cepas, no hay que poner en riesgo la vida de los alumnos”.Negó que exista diálogo de parte de la Secretaría de Educación con el SUMA, en el tema de la vacunación o de la reincorporación a las clases presenciales.“Lamentablemente han hecho a los sindicatos a un lado y lamentablemente, porque nosotros vemos por los derechos del trabajador”.