No sólo drones: En Atzompa, pobladores se ensañaron con patrullas de SSP

Miles de pesos en pérdidas se cuentan tras la agresión que pobladores de comunidades del municipio de Soledad Atzompa cometieron en agravio de vehículos asignados a elementos de la brigada de la Comisión Estatal de Búsqueda, Secretaría de Seguridad Pública y Fuerza Civil, en hechos ocurridos la tarde del miércoles.Se trata de daños a dos camionetas Ford Pick-Up doble cabina, cuatro puertas de la SSP; una camioneta pick up Mitsubishi doble cabina, cuatro puertas blanca, con logos de la Comisión de Búsqueda y una camioneta Dodge Pick-Up, cuatro puertas de la Fuerza Civil a las que pobladores les rompieron con piedras y palos las ventanas, parabrisas, torretas y medallones.Las unidades fueron volcadas dañando laminación, pintura, faros, calaveras e interiores, lo cual se constató este día cuando fueron recuperadas con el apoyo de grúas, y aunque no se tiene el reporte final de los daños, algunas de estas habrían sido saqueadas.En un escueto comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública señala que se entabló dialogo con los pobladores inconformes, misma que concluyó a las 21:00 horas y asegura que durante el incidente no hubo personas lesionadas, pero a la lista anterior se suman los daños a dos drones.Tampoco el alcalde del municipio, Armando Pérez de los Santos, se ha pronunciado para externar algún comunicado sobre lo acontecido, ni presencial ni a través de sus redes sociales, desconociéndose de momento los términos legales en que concluye la situación que se registró la tarde del miércoles.Como se informó con oportunidad, un grupo de habitantes de la comunidad Tepepechco, municipio de Soledad Atzompa retuvieron a funcionarios de la Comisión de Búsqueda quienes sobrevolaban drones en busca de fosas clandestinas en la zona.Tras detectarlos, los habitantes derribaron los drones y los retuvieron contra su voluntad; más tarde hicieron lo propio con elementos preventivos estatales, causando los daños descritos.