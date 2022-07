No sólo FGR, también Fiscalía local indaga a exduartistas

Continúan los procesos de la Fiscalía General del Estado contra exservidores de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), adelantó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.“Eso depende de la Fiscalía General del Estado. Lo que sé es que están los procesos siguiendo lo que deben (pasar) legalmente y apegados a Derecho, no son procesos suspendidos y tienen que seguir respondiendo a la justicia”.Esto, luego que dos exsecretarios, Tomás y Fernando “N” y el subsecretario Gabriel “N” perdieron suspensiones y amparos contra vinculaciones a proceso y medidas cautelares por procesos iniciados por la Fiscalía General del Estado.“De la Fiscalía General del Estado, recuerden que libraron órdenes de aprehensión contra algunos secretarios de la SEFIPLAN”.Hay que recordar que tanto el exsecretario Tomás “N” como el subsecretario de Finanzas y Planeación, Gabriel “N”, no consiguieron invalidar un auto de vinculación a proceso por el delito de peculado.El 27 de junio, alcalorpolitico.com exhibió que si bien los dos funcionarios solicitaron dejar sin efecto la vinculación por parte de un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito avaló que ambos sean procesados por el presunto desvío de recursos.A la fecha los dos siguen en libertad, Tomás “N”, debido a que no existe una orden de aprehensión por parte de un Juez Federal y en el caso de Gabriel “N” porque le benefició un amparo.Mientras que Fernando “N” no consiguió echar abajo la imputación por el delito de peculado por parte del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito.