No sólo ingenio contamina al río Atoyac; también Municipios: PMA

El ingenio Central Potrero, ubicado en Atoyac, ya fue inspeccionado por parte de la Procuraduría de Medio Ambiente (PMA) y no cumple con el tratamiento adecuado de las aguas residuales, por lo cual se le realizó una observación y se estableció un plazo para que se realice la infraestructura requerida para ello, dado que vierten las aguas al río Atoyac.



De acuerdo con el titular de la dependencia, Sergio Rodríguez, la última revisión al ingenio se realizó a principios del 2020 y al encontrarse que incumplía con la NOM-001 de calidad de agua, se levantó un acta de inspección y la empresa se comprometió a dar cumplimiento.



"Hemos ido. El año pasado ya se le inspeccionó y el año anterior también. Específicamente en ese ingenio hay varias problemáticas, una de ellas es la calidad del agua, ya se le hizo la observación".



Luego de que habitantes de Atoyac denunciaran que la empresa responsable del ingenio Central Potrero sigue contaminando el río y que incluso habían realizado canaletas para dirigir directamente las aguas residuales al afluente, el Procurador de Medio Ambiente aseguró que no solamente ellos usan este canal.



Afirmó que ya se hizo la observación al municipio, el cual también vierte aguas residuales al río.



"Lo más importante que quiero dar a conocer públicamente es que ese canal no es exclusivo del uso del ingenio. Las aguas crudas de los Municipios descargan ahí. Entonces es un tema integral que no sólo tiene que ver con el ingenio, sino también con Municipio", dijo.



El titular de la PMA aseguró que no sólo el ingenio Central Potrero fue inspeccionado sino que se ha exigido a todos que cumplan con la planta de tratamiento.



"Hemos recorrido ya toda esa región y dentro de las actuaciones que hace la procuraduría en la revisión del tratamiento que hacen de las aguas residuales, es importante decirles que todos los ingenios, sin excepción, estamos pidiendo que traten sus aguas. No pueden verter aguas crudas y quien no tiene planta de tratamiento, se le hizo la observación en las actas de inspección respectiva y firmaron de nuestras actuaciones que tienen un plazo".



En diferentes casos, los ingenios deben construir la planta de tratamiento completa y en otros concluirlas y se les da un plazo de hasta un año.



Asimismo, dijo a los habitantes de Atoyac que pueden solicitar a la PMA copia del expediente de inspección del ingenio para constatar el procedimiento y avance del mismo.