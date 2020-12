No sólo la Católica, todas las iglesias de Veracruz deben mantener restricciones por COVID

El director general de Asuntos Religiosos, Sergio Ulises Montes Guzmán, solicitó a las asociaciones religiosas y templos unirse a las restricciones para sus asistentes en los próximos días.



"Quiero informar que las restricciones que se aplican para los comercios, también se hacen válidas para las asociaciones religiosas, porque han estado preguntando si ya pueden reiniciar con sus actividades y demás".



Señaló que aunque el Estado ya se encuentra en semáforo verde, algunos municipios aún no han cambiado de color, como es el caso de Xalapa que permanece en semáforo naranja.



"Estamos en una situación de riesgo bastante alta, sí hacemos el exhorto. Ahorita la Iglesia Católica nos ha apoyado en el tema de las fiestas guadalupanas pero esto no sólo termina aquí, también vienen las fiestas navideñas y no solamente la Iglesia Católica, también las demás iglesias deben seguir las indicaciones".



Lamentó que en otros templos religiosos no estén acatando las medidas, pues ha observado concentración de creyentes en algunos sitios.