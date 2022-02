No sólo Xalapa, en todo Veracruz hay narcomenudeo y cobro de piso

No sólo en Xalapa, en todo el estado de Veracruz se registra el delito de narcomenudeo y cobro de piso, para lo cual se están aplicando acciones y estrategias, mismas que se deben acompañar con la denuncia, confirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.Al cuestionarle sobre las recientes declaraciones del alcalde de la Capital del Estado, Ricardo Ahued Bardahuil, quien afirmó que no tiene reporte de actos de narcomenudeo o cobro de piso en Xalapa y que a su parecer los comercios “están en paz”, el Mandatario confirmó que ambos delitos son una realidad en la entidad y se están combatiendo.“El narcomenudeo está en todo el Estado, es lamentable, de hecho estábamos analizando cómo de dos décadas para acá inició”.Explicó que el Gobierno tiene varias estrategias contra el narcomenudeo y una en específico contra el cobro de piso.Al respecto, recordó que el triple homicidio de tres hombres en Xalapa tiene como línea de investigación el narcomenudeo, por lo que adelantó que será más adelante, en otra conferencia, donde dará a conocer detalles de la estrategia de combate a este delito.“Tenemos una estrategia contra el narcomenudeo, la detallaremos”, expuso.Respecto al “cobro de piso”, el Gobernador señaló que la denuncia de los afectados es importante para poder actuar.El Mandatario descartó abundar en las acciones que se plantean, ya que, por la misma naturaleza de este delito, no se pueden dar más detalles de lo que su administración lleva a cabo.“Tenemos una estrategia contra el cobro de piso y esa depende de la denuncia, tenemos otras pero esas no se pueden detallar”, mencionó.Por otra parte, el titular del Ejecutivo hizo un llamado a los jóvenes para que eviten el consumo de drogas, ya que además de afectar su salud, se ponen en riesgo pues los grupos delictivos los utilizan y luego los eliminan.“A los jóvenes, que eviten el consumo de drogas, están arriesgando la vida, no sólo por la salud, los grupos delictivos los agarran de víctimas, los agarran de distribuidores y al joven que ya lo hicieron adicto pues le entra y hemos tenido varios casos donde el joven se consume lo que tenía que vender y lo ejecutan. No crean las series de narcos”, finalizó.