No somos delincuentes; hemos pacificado muchas zonas de Veracruz, afirman autodefensas

No pueden señalarnos como delincuentes cuando ellos están conscientes que hemos pacificado muchos territorios en el estado.



El comandante David Villalobos, del Frente Nacional de Autodefensas en el Estado, pidió a las autoridades a que reconsideren su opinión, pues son grupo de ciudadanos, civiles organizados, que representan el pueblo que está harto de la situación que se vive en Veracruz.



“Gobiernos municipales inmiscuidos con la delincuencia, Policía comprada y corrupta. Si ellos representan la Cuarta Transformación deberían considerar su opinión en contra del pueblo”, manifestó en relación a que en días anteriores el Secretario de Gobierno asegurara que no hay autodefensas sino que son un grupo de delincuentes.



Asimismo, el líder solicitó una reunión con el Gobernador y con el Secretario de Gobierno pues asegura apoyar al 100% al Presidente de la República y la Cuarta Transformación.



“Soy una persona que siempre ha salido a defender al Presidente y he estado en contra de los malos gobiernos y Policía corrupta que atenta contra la sociedad. Vamos a dialogar, hagamos una mesa de trabajo”.



En la reunión donde estuvieron presentes cerca de 130 líderes de autodefensas de las diferentes colonias de la ciudad de Veracruz, de manos del representante del José Manuel Mireles, el comandante Miguel Palomo, les entregó un reconocimiento como parte del Frente Nacional de Autodefensas.



El General, el Doctor José Manuel Mireles Valverde, es el líder moral en 28 Estados representados.



El encuentro se dio en la calle Luz Nava esquina Avenida Negrete del Fraccionamiento Moderno, Salón SUTERM.