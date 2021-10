No soy acosador sexual, aclara Director de Obras Públicas de Banderilla

El director de Obras Públicas del Municipio de Banderilla, Marco Antonio Morales Padilla, negó los señalamientos sobre acoso y hostigamiento sexual que hizo un grupo de mujeres becarias del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro en su contra.El funcionario municipal aseguró que, desde hace más de un año, el Ayuntamiento no ha tenido acceso al programa, por lo que no cuentan con becarios en ninguna de las áreas.Y es que, según su decir, se trata de un tema “espontáneo” que surgió, por lo que señaló que se reservaba más comentarios sobre las acusaciones.Finalmente, dijo que el nombre que refirieron las jóvenes para hacer su denuncia a través de una carta dirigida a la secretaria del Trabajo, Previsión Social y Productividad de Veracruz, Dorheny García Cayetano, no corresponde al suyo.“Desafortunadamente es un tema que salió espontáneamente, el Ayuntamiento tiene más de un año que no tiene ningún joven servidor del futuro (sic), ni en mi área ni en ninguna área, no es mi nombre y me reservo el comentario”, expresó.