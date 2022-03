No soy hija de papi para tener ventaja en contienda para Reina de Carnaval: Yeri MUA

La candidata a reina del Carnaval de Veracruz, Yeri MUA, asegura que no tiene ventaja en la contienda porque si bien tiene más de 5 millones de seguidores en su red social, no se trata de un concurso de popularidad, sino de quién aporte más dinero.Dijo que para ganar se requieren más que seguidores porque cada voto cuesta.Afirmó que no es una mujer adinerada y la popularidad que le ha dado su trabajo es parte de lo que implica las redes sociales y no por ello se da por ganadora."Ventaja tendría si fuera hija de Carlos Slim. Ahí sí diría (que) tengo ventaja. No soy hija de papi, no soy de dinero. Mi dinero me lo gano muy honradamente, tengo mi trabajo y no tiene la culpa del dinero que me da la gente. No lo llamaría ventaja, cada quien consigue lo suyo por sus propios méritos y para ganar como reina del carnaval en realidad se necesita dinero, porque un voto es un peso".Yeri MUA, dijo que además de continuar con su campaña para reina del Carnaval, también seguirá con las actividades altruistas y realizará un bazar donde venderá su ropa a bajo costo para donar lo que se recaude para ayuda de animales en situación de calle.Asimismo, dijo que es una mujer que genera fuente de empleos y está en busca de personal de seguridad para que la acompañe a sus recorridos.Pidió a sus seguidores que le recomienden, " busco generar empleo, estoy buscando personas que quieran ser parte de mi equipo; si alguien me recomienda a un hombre veracruzano o alguna mujer, o el papá de alguna seguidora que esté buscando trabajo".Yeri MUAseñaló que las otras candidatas no son sus contrincantes porque son compañeras e independientemente quien gane, estarán las cuatro en el mismo carro alegórico representando a Veracruz.