No tenemos miedo al coronavirus pero requerimos insumos: Personal del IMSS

Trabajadores de la Unidad Médica 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la ciudad de Veracruz, aseguran que no tienen miedo a enfrentarse a la pandemia del COVID-19 pero para realizar su trabajo necesitan el equipo adecuado.



Por esto, lamentaron declaraciones como las del secretario de Salud de Chiapas, José Manuel Cruz Castellano, quien mandó al personal médico a "vender tacos" en vez de atender un paciente, porque es una ofensa para el gremio, toda vez que no piden algo que no sea su derecho y que se contempla en la ley.



“Dijo que hoy, todos los médicos y enfermeras que tengan miedo o enloquecen ante la pandemia del coronavirus que mejor se vayan a vender tacos, pues les irá mejor, algo que molesta al gremio de enfermería porque yo no tengo miedo, como profesional médico, nadie de nosotros tiene miedo, ninguno, nadie tiene miedo, servimos con profesionalismo, ética, responsabilidad a una gran institución pero debemos ser protegidos", señaló una enfermera del Laboratorio de Urgencias en el turno nocturno de la UMAE 14.



Afirman que tienen la determinación de atender a los pacientes con síntomas de coronavirus y de cualquier enfermedad pero ante una emergencia sanitaria como la actual, es indispensable que tengan el equipo necesario para garantizar que trabajarán sin contargiarse.



"Todos nosotros estamos listos para hacer frente a cuidar la vida y bienestar de la población vulnerable y de todos en general pero para ellos estamos requiriendo material de calidad".



Overoles de protección, cubrebocas N95 y cápsulas de intubación y para el traslado de pacientes, son fundamentales para prevenir contagio de ellos, como de los demás pacientes.