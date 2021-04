La Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa (CMAS) nos tiene sin agua desde hace 9 días, acá en la Ampliación 21 de Marzo.



No tenemos ni para lavar los trastes, marcamos a su oficina y nunca nos contestan, sólo nos dejan con la grabadora, con la pandemia tenemos que lavarnos las manos a cada rato y ni para eso tenemos.



Si no pueden con la administración, renuncie, pero no nos tengan así sin agua durante más de 9 días por favor.



Atentamente,



(...)