No todas las escuelas de Veracruz reúnen condiciones para regreso presencial: SNTE

No todas las escuelas de Veracruz reúnen las condiciones para un regreso presencial a clases, manifestó el secretario de Asuntos Educativos del Comité Ejecutivo de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Enrique Velázquez Pérez.“Hay escuelas en que no hay condiciones. Hay otras que pudiera haberlo. No puedes esquematizar todo el mapa geográfico del Estado en el mismo sentido”.El integrante de la Sección 32 observó la necesidad de evaluar en cuáles planteles, región por región, es viable el regreso a las aulas de manera presencial.“Es uno de nuestros reclamos, que el comité Seccional, como contrapeso, revise esta situación y si no la revisa el Seccional y no defiende el derecho a la vida y el derecho a la salud, pues estamos mal”.Cabe recordar que el pasado 31 de marzo, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez proyectó reiniciar las clases presenciales durante abril, e incluso antes de mayo.En ese entonces el Mandatario abundó que existen todas las condiciones para que las escuelas retornen a las actividades dentro del aula, sumado a los avances en el plan de vacunación en la entidad.