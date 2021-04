No todos los docentes de Veracruz quieren vacunarse, exhibe Sindicato

El secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de Telebachillerato y Servicios Educativos (SITTEBA), Eliseo Islas Chagoya, estimó que sólo el 50 por ciento de sus agremiados está dispuesto a ser vacunado para reincorporarse a las clases presenciales.



Señaló que su organización regresará a las aulas, siempre y cuando se garanticen todas las medidas de seguridad sanitaria y que no haya engaños, pues lamentó que al día de hoy ni siquiera todo el personal del Sector Salud ha sido vacunado.



El dirigente sindical resaltó la importancia de reactivar las clases presenciales pero dejó en claro que no obligará a ninguno de sus agremiados a vacunarse.



“El magisterio es un sector muy noble y comprometido con México y con Veracruz pero no queremos ser engañados, porque lamentablemente vemos hoy en día que mucho del personal de Salud no ha sido vacunado y no queremos que nos manden de regreso a las aulas cuando los docentes no hemos sido vacunados”, expresó.



Eliseo Islas Chagoya dijo que además de la inmunización, también es importante que en cada escuela se lleve a cabo primero una limpieza y desinfección, además que haya los insumos necesarios para aplicar filtros en coordinación con los padres de familia.



Mencionó la importancia de que la comunidad educativa, integrada por docentes, padres y estudiantes, esté sana para evitar contagios.