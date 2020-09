No ubicaron a menor que denunció en redes supuesto abuso; investigaciones continúan

Luego de que se diera a conocer a través de las redes sociales un reporte sobre un posible caso de abuso sexual a una menor, autoridades municipales de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Xalapa y de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Municipal, Policía Municipal y Estatal acudieron al lugar especificado.



Después de los procedimientos que se realizaron tras el reporte, el Ayuntamiento de Xalapa informó que parte del operativo se encontró a 3 niñas no relacionadas directamente con esta situación, a quienes se acompañó durante una entrevista en la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, para garantizar la salvaguarda de sus derechos.



Además, resaltaron que dos educadores de calle del SIPINNA, una Trabajadora Social y un Abogado de la Procuraduría recorrieron la calle mencionada casa por casa, entrevistando a vecinos y comerciantes durante la búsqueda de la supuesta víctima y de otra menor que la acompañaba, sin encontrar a la denunciante.



"Fueron casa por casa y entrevistaron a vecinos y comerciantes sobre el caso de la supuesta víctima y de la otra menor, así como datos útiles mencionados en la publicación. Como parte del operativo, se encontraron a tres niñas no relacionadas directamente a esta situación, a quienes se les dio acompañamiento en la Fiscalía", dijo la titular de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Xalapa, María del Monserrat Díaz.



Señaló por una parte el actuar de la población y autoridades en este caso pero dijo, es necesario acudir a las instancias especializadas para dar sustento a los casos de violencia de cualquier tipo, para que no se difunda información que muchas veces resulta falsa.



Es preciso resaltar que la noche de ayer jueves, se confirmó la detención de un sujeto, tras el reporte de un presunto caso de abuso sexual cometido en contra una menor, esto, en la calle Jacarandas de la colonia Arboledas del Sumidero.



Hasta el momento continúan las investigaciones correspondientes para que autoridades descarten la relación del presunto implicado y si las menores que fueron resguardadas también eran supuestas víctimas de algún tipo de agresión.