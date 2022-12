No usen fiscalías para fines políticos, advierte AMLO a gobernadores

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los gobernadores del país que no utilicen las Fiscalías estatales para fines políticos o electorales, señalando además que los titulares de estos organismos también se pueden corromper y trabajar para los delincuentes.Durante la reunión Consejo Nacional de Seguridad Pública y Consejo Nacional de Protección Civil, desde el municipio de Alvarado, López Obrador se sumó al llamado que previamente hiciera en el mismo encuentro el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, quien pidió revisar la actuación de las fiscalías.“Lo de las Fiscalías es un buen tema, si los fiscales no actúan con rectitud pues es un obstáculo que se tiene para avanzar porque ellos pueden llegar a acuerdos con la delincuencia y está probado que cuando los fiscales no actúan con rectitud se nos disparan los índices delictivos.“Se ha probado pero también no podemos utilizar las fiscalías de los estados ni la Fiscalía General de la República con propósitos políticos o electorales”, dijo.Asimismo, López Obrador anunció públicamente su respaldo al gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien mantiene un conflicto con el PRI ante la designación de un nuevo Fiscal en aquella entidad tras la renuncia de Gustavo Adolfo Guerrero, quien llegó al cargo con Jaime Rodríguez, “El Bronco”, también “rival” de García.“Manifestar aquí mi apoyo al gobernador de Nuevo León, a Samuel García Sepúlveda, mi solidaridad porque está enfrentando una embestida que considero es de tinte partidista y no tiene que ver nada con la justicia, no puedo más que expresarme a favor del gobernador de Nuevo León y espero que se resuelvan las cosas”, dijo.