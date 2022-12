Noche de paz; día de descanso, en Xalapa

Después de la siempre esperada nochebuena, tras un 24 lleno de compras en mercados y tiendas de autoservicio para afinar los últimos detalles de la cena navideña, este domingo 25 de diciembre las calles de la ciudad lucen muy tranquilas y con apenas algunos transeúntes.Este día los xalapeños han optado por quedarse en sus hogares para convivir entre recalentados, regalos y ese inigualable ambiente familiar que la Navidad ofrece.Con un frío invernal que la ciudad extrañaba, donde la neblina y el chipichipi se ponen de acuerdo para calar en los huesos y hacer tiritar, las principales calles del centro lucieron vacías desde que el domingo amaneció y el tráfico vehicular, como muy pocas veces se ha visto en la rutina de esta ciudad, es prácticamente nulo.Y es que tras un sábado lleno actividad comercial, con compras de último momento no consideradas en los preparativos, donde diversos comerciantes locales experimentaron un repunte de ventas que recuperó las cifras acostumbradas antes de la pandemia COVID-19, el día de después presenta muy pocos comercios abiertos pues el asueto es aprovechado para descansar y convivir con los seres queridos.La noche de paz en Xalapa no fue igual para todos pero una cosa es segura: entre los platillos de la mesa no pudieron faltar la pierna de cerdo y sus variantes, el bacalao y el vino, tres elementos esenciales que aderezan el espíritu de la Navidad.En los hogares se respiraba un ambiente de vida familiar donde se compartieron anécdotas e inflamaron los corazones con el recuerdo de aquellos que en otras navidades hicieron tan felices pero ahora ya no están. Pinos, nacimientos y luces adornaron las mesas de quienes se reunieron a cenar.Es bien sabido que las condiciones no son las mismas para todos y algunos no pudieron celebrar igual. Sin embargo, en diferentes zonas de la ciudad y el Estado, diversas organizaciones civiles y religiosas se encargaron de llevar la Navidad a quienes tuvieron una situación complicada que les impidió celebrar en sus hogares.Se sabe que los niños son quienes más disfrutan estas fiestas, pues su inocencia e ilusión despiertan el espíritu de la temporada. Es por ello que generalmente tras convivir con los adultos y sus contemporáneos familiares, y llenar sus estómagos hasta reventar, se entregan a la ansiedad del sueño para la llegada del santo de los regalos.En el contexto de esta especial temporada, la Diócesis de Xalapa exhortó a ciudadanos a no perder de vista el verdadero sentido de la navidad. Así, pidió no quedarse con el único propósito de celebrar las fiestas, los regalos y el consumo comercial, sino recordar que se trata del nacimiento de Jesús y el poder de la fe, la esperanza y la unión familiar.Y es que aun fuera de lo religioso vale la pena recordar que la Navidad es un momento de magia, fe e ilusión. Una celebración hecha para la paz y el desarrollo de valores encaminados a convertirnos en mejores personas para así, poco a poco, convivir mejor en sociedad.Así pasó la Navidad para iniciar la última semana de este claroscuro 2022. Y es que en estas fechas resulta inevitable reflexionar ¿Qué nos depara el año? ¿Cómo enfrentar los problemas que vendrán?Preguntas que, año con año, despiertan la ansiedad y la preocupación. Pero vale recordar que, sean cuales sean los próximos tiempos, de nada sirve preocuparse por ellos antes de que lleguen. Por lo que solo queda vivir el presente con intensidad y agradecer que, un año más, se ha podido volver a compartir la mesa con ese ser tan querido y especial.Por eso y por lo que venga solo queda desearte, lector, feliz Navidad y feliz año nuevo.