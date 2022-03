Nogales es apto para Juzgado, defiende Alcalde ante reclamos de abogados

El alcalde de Nogales, Ernesto Torres Navarro, exhortó a los diferentes actores a no politizar el cambio de sede del Juzgado Sexto de lo Familiar de Orizaba al municipio que él gobierna.Ante las críticas de abogados, quienes acusan que MORENA pretende beneficiar al ayuntamiento de Nogales porque ahí gobierna la coalición “Juntos Haremos Historia”, el edil afirmó que “más que politizar los temas tendríamos que estar enfocados en que la justicia sea pronta, expedita y gratuita y sobretodo apoyar a la población".De acuerdo a Torres Navarro, el nuevo sitio del Juzgado es un lugar adecuado e idóneo, mejor que las instalaciones actuales."Estamos a la disposición de ver, platicar en qué podemos ayudar. Pero yo he litigado y he visto juzgados más pequeños y le meten muchísimas mesas de trámite. Si hay algo que hacer, lo vamos a mandar hacer", dijo.Reiteró que el lugar donde se encontrará el juzgado tiene todas las condiciones de infraestructura, seguridad y protección civil.Sobre la falta de bancos en Nogales para pagar trámites, comentó que por ello existen tiendas OXXO, departamentales o el Banco del Bienestar para hacer depósitos."No hay pretexto de que no pudiera llegar el Juzgado, es que Nogales es parte de una zona metropolitana y se espera que así lo vean".Finalmente, acotó que ha estado en contacto con la magistrada presidenta del Poder Judicial, Isabel Inés Romero, para atender el tema.