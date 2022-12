Nogales le hará estatua a “El Guapo”, perro vigilante de la Laguna

El municipio de Nogales se declaró “Santuario Protector de los Animales”, y en memoria al perro vigía de La Laguna harán una estatua en su memoria.La noticia fue recibida con beneplácito por los ciudadanos que conocieron parte de la vida de este can, apodado "El Guapo", mismo que falleció la tarde de este martes en las instalaciones de la Laguna."El día de ayer murió El Guapo, fiel vigilante de la Laguna de Nogales, recordamos que fue atropellado y quemado cruelmente con aceite en el 2018.“Por lo que tras peticiones de comerciantes, activistas y del médico veterinario que lo atendió, Ángel Osorio Andrade, hemos decidido hacer un monumento al perro, para hacer conciencia sobre los lomitos abandonados. Será un recordatorio para que no haya más canes en la calle", dijo el alcalde Ernesto Torres Navarro.Se estima que 4 de cada 10 perros reciben algún tipo de maltrato tengan o no dueño, por lo cual se aplicarán sanciones más severas al recibir pruebas y quejas de maltrato animal.La estatua será ubicada en las instalaciones de la laguna de Nogales y será un reconocimiento al cuidado y protección que se le da a los animales en este municipio.Cabe recordar que en Nogales se han rescatado y sábado aves migratorias, tortugas, tlacuaches y perros, mismos que han sido reintegrados a su hábitat o dados en adopción.