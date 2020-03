Normal Veracruzana no “boicotea” a alumnos, no requieren permiso para protestar: Director

Ante la protesta de estudiantes para denunciar la falta de apoyo de autoridades de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen” para que los jóvenes puedan protestar contra la violencia, como universitarios hicieron este jueves en Xalapa, el director de la institución, Daniel Domínguez Aguilar, aclaró que ni propician no boicotean ningún acto.



Sin embargo, comentó que le preocupa que los estudiantes puedan ser manipulados por alguien que pretenda “llevar agua a su molino”.



“En ningún momento hemos ni propiciado ni boicoteado ninguna acción de los estudiantes; por el contrario, una preocupación personal es que son mil 386 estudiantes es que puedan ser manipulados por gente extraña a la institución normalista.



“Me preocupa, porque si es un movimiento estudiantil sano, necesita un poco más de apoyo en ese sentido. Voy a platicar con los muchachos porque queremos brindarles a ellos todo el apoyo para evitar cualquier situación que pudiera presentarse o que alguien quisiera aprovechar la oportunidad para llevar agua a su molino”, dijo.



Entrevistado en sus oficinas, comentó que las inconformidades se habrían originado porque no hubo “comunicación expedita” para decirles que podían marchar junto a la UV el día de ayer, aunque no tenían que pedir permiso.



“Los muchachos no tienen por qué pedir permisos. Ellos simplemente se manifiestan, ellos me comunicaron que había una marcha y les dije: adelante. Lo que pasa es que no hubo la comunicación expedita y eso generó inquietud, se fueron a la marcha algunos, pero fueron muy pocos”, dijo.



Sobre el paro de brazos caídos de este día, Domínguez Aguilar afirmó respetar su movimiento y aunque no está afectando las actividades administrativas, se cancelaría un conversatorio con director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, programado para las 13:00 horas.



“Si bien los muchachos no están obstruyendo nada, pero sí tenemos que ser cuidadosos para no generar ningún conflicto”, dijo.



Asimismo, insistió en que no hay boicot, “absolutamente nada; ellos hablan de que pudieran ser retirados, para nada. Somos respetuosos, es más mi relación como Director y la dirigencia estudiantil es buena, ellos están en este movimiento y somos respetuosos”.



Se apoya Día Sin Nosotras, pero no suspenderán actividades



Reconoció que el movimiento estudiantil que se está generando es por la temática de la violencia que se está dando a nivel nacional y es muy natural que los muchachos se manifiesten.



Mencionó que en las noticias de hoy se dan a conocer más hechos violentos en la que han sido afectados estudiantes, “eso es caldo de cultivo para que se den estos movimientos de inconformidad”.



Sobre paro nacional de mujeres de este 9 de marzo, El Director de la Normal Veracruzana aclaró que la postura es la misma que ha planteado la Secretaría de Educación.



“Es decir, somos solidarios, comprendemos el paro, pero no podemos hablar de suspensión, porque en sentido estricto no es una suspensión, es un paro donde se supone todo mundo, sobre todo las mujeres, van a estar de brazos caídos o haciendo otra actividad de diferente índole, pero no se suspende”, dijo.



Y es que explicó que si se declara suspensión de clases, “simplemente la gente no viene”.



“Lo toman como un día de asueto y eso es lo que queremos evitar. Sí somos solidarios, totalmente. La declaración del Secretario de Educación y de las autoridades locales es la misma que nosotros tenemos, comprendemos, diría yo apoyamos, implícitamente, manifestarnos de ninguna manera en contra, para nada”, dijo.