Normal Veracruzana sólo registra tres quejas formales por acoso sexual

Tres quejas formales ha recibido el Centro de Estudios de Género de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana por parte de alumnos y alumnas que han sufrido acoso sexual por parte de docentes de la institución.



La jefa del Centro, Laura del Carmen Muñoz Guzmán, refirió que estos casos corresponden a partir de marzo del año pasado a la fecha y se encuentran en proceso de investigación por parte de la Secretaría de Educación, por lo que aún no prosperan las quejas y no se ha sancionado a nadie.



“Están en un proceso de investigación, hemos tenido tres pero en esa parte de la información tratamos de tenerla con mucho cuidado porque está en proceso de investigación, aún no tenemos resultados pues es la autoridad a la que le corresponde, en este caso los protocolos como vienen de la Secretaría de la Educación nosotros los activamos y el directivo es el que levanta las actas, se mandan a la dirección normal, ellos son la autoridad competente para guiar la investigación hacia la parte jurídica de la SEV”, detalló.



Y es que esta mañana alumnas de la BENV dieron a conocer nombres de algunos maestros que las han acosado sexualmente, esto a través de un “tendedero” que forma parte de su protesta pacífica en contra de la violencia.



Sobre este tema, la Jefa del Centro de Estudios de Género dijo desconocer esos nuevos casos, por lo que exhortaron a las alumnas y alumnos a poner su queja formal e iniciar los protocolos correspondientes.



Asimismo, indicó que en administraciones anteriores a pesar de que se había denunciado estos casos, ninguna queja procedió, por lo que ahorita se trabaja en el tema.



“No había pasado nada a pesar de que los temas llegaron a la autoridad correspondiente, como docentes no tenemos mayores facultades pero en este momento tenemos la claridad de que ya no se puede permitir este acoso y hostigamiento sexual”, señaló.



Agregó que se tiene una vinculación directa con el Instituto Municipal de las Mujeres, quien está apoyando en el área de psicología par canalizar a las alumnas, aunque destacó que se cuenta con un área pero no es suficiente.



“En marzo del año pasado se hizo un diagnostico a nivel institucional, se recogió información y nos damos cuenta cuales son las necesidades, hemos hecho pláticas, hemos dado información, ya hay una red de enlaces de género de cada licenciatura”, finalizó.